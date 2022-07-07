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Керував захопленням території трьох областей України – генерал-полковнику зс рф повідомили про підозру

Керував захопленням території трьох областей України – генерал-полковнику зс рф повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 119024 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Генерал-полковнику рф, який керував операцією із захоплення території трьох областей України, повідомлено про підозру за фактами ведення агресивної війни та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 437 та ч. 3 ст. 110 КК України). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора в Telegram, інформує УНН.

Деталі

За даними слідства, генерал-полковник рф безпосередньо брав участь у підготовці, плануванні та організації вторгнення підпорядкованих підрозділів на територію Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Він керував військовою операцією зі спроби їх захоплення.

Цитата

«Високопосадовець армії рф протягом лютого-березня 2022 року перебував на території села Терехівка Чернігівського району та в одному із фермерських господарств облаштував собі командний пункт. Там він віддавав накази щодо ведення бойових дій та контролював їх виконання. Наприкінці березня 2022 року з метою підвищення морально-психологічного стану підлеглих військовослужбовців, вручив їм державні нагороди рф», - ідеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється співробітниками Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції України. Генерал-полковник рф та його підлеглі також перевіряються на причетність до вчинення воєнних злочинів проти мирного населення.

Доповнення 

Військовому коменданту гарнізону міста Самари збройних сил російської федерації заочно повідомлено про підозру через накази жорстоко поводитися із затриманими цивільними у Конотопі Сумської області.

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