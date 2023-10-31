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Руководительницу столичного КП "Информатика" подозревают в распространении видео из базы данных системы "Безопасный город”

Киев • УНН

 • 56174 просмотра

Киев. 31 октября. УНН. Полиция сообщила гендиректору КП" Информатика " о подозрении в распространении информации с ограниченным доступом. В то же время, в КГГА заявляют, что и.о директора КП "Информатика" отстранен от должности еще в марте 2023 года, передает УНН.

Руководительницу столичного КП "Информатика" подозревают в распространении видео из базы данных системы "Безопасный город”

Детали

Следователи столичного главка полиции уличили чиновницу в несанкционированном распространении информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях информациях.

Цитата

«Во время досудебного расследования полицейские установили, что фигурантка находясь на должности генерального директора коммунального предприятия исполнительного органа Киевского городского совета не имея собственной учетной записи в системе, несколько раз попросила своего заместителя осуществить поиск необходимой для «клиента» информации. Получив результаты в виде схемы маршрутов передвижения транспортного средства на мониторе компьютера, женщина фотографировала их и присылала знакомому», - говорится в сообщении ГУНП в г. Киеве.

Дополнительно

Между тем, в пресс-службе Киевской городской государственной администрации подчеркнули, что и. о. директора КП "Информатика" был отстранен от должности с марта 2023 года.

"КП "Информатика" совместно с правоохранителями провело расследование о возможной передаче информации из системы видеонаблюдения посторонним лицам. Также проведены необходимые внутренние меры безопасности. Система видеонаблюдения работает в штатном режиме, вмешательств не было", – подчеркнули в КГГА.

Согласно информации полиции, фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в автоматизированных системах, совершенное повторно.

Решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения, ей грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

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