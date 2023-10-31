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The Guardian

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Керівницю столичного КП “Інформатика” підозрюють у поширенні відео з бази даних системи “Безпечне місто”

Київ • УНН

 • 56174 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Поліція повідомила гендиректорці КП "Інформатика" про підозру у розповсюдженні інформації з обмеженим доступом. Водночас, у КМДА заявляють, що в.о директора КП "Інформатика" відсторонено від посади ще в березні 2023 року, передає УНН.

Керівницю столичного КП “Інформатика” підозрюють у поширенні відео з бази даних системи “Безпечне місто”

Деталі

Слідчі столичного главку поліції викрили посадовицю у несанкціонованому розповсюджені інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях інформаціях.

Цитата

«Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що фігурантка перебуваючи на посаді генерального директора комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради не маючи власного облікового запису в системі, кілька разів попросила свого заступника здійснити пошук необхідної для «клієнта» інформації. Отримавши результати у вигляді схеми маршрутів пересування транспортного засобу на моніторі комп’ютера, жінка фотографувала їх та надсилала знайомому», - йдеться у повідомлені ГУНП у м. Києві.

Додатково

Тим часом, у пресслужбі Київської міської державної адміністрації наголосили, що в.о. директора КП "Інформатика" було відсторонено від посади з березня 2023 року.

"КП "Інформатика" спільно з правоохоронцями провело розслідування щодо можливої передачі інформації із системи відеоспостереження стороннім особам. Також проведено необхідні внутрішні безпекові заходи. Система відеоспостереження працює у штатному режимі, втручань не було", – підкреслили в КМДА.

Згідно з інформацією поліції, фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 та 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України – несанкціоноване розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, вчинене повторно.

Вирішується питання щодо обрання фігурантці запобіжного заходу, їй загрожує від двох до п’яти років позбавлення волі.

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