Руководство воинской части в Житомирской области продавало топливо, предназначенное для АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила присвоение и реализацию руководством одной из воинских частей горюче-смазочных материалов, предназначенных для нужд антитеррористической операции. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
К коррупционной схеме были привлечены командир воинской части, начальники службы и склада горюче-смазочных материалов, а также работник склада - кум командира.
Правонарушители подделывали официальные документы, по которым списывали дизельное топливо и бензин на военную технику, которая находилась в районе АТО. Якобы "использованное" горючее в 200-литровых бочках они возвращали с АТО в Житомирскую область и продавали по сниженной цене (в среднем 15 гривен за литр) частным предпринимателям. Ежемесячно "дельцы" списывали до пяти тонн дизеля и бензина.
Правоохранители задержали четырех злоумышленников при реализации трех тонн горючего, завезенного 10 ноября с Луганской области.
Во время обысков, проведенных в Новоград-Волынском и по месту дислокации подразделений воинской части в Луганской области, изъято поддельные документы, подтверждающие незаконное списание и реализацию горюче-смазочных материалов.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины.