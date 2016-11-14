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15 марта, 19:03 • 109731 просмотра

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Руководство воинской части в Житомирской области продавало топливо, предназначенное для АТО

Руководство воинской части в Житомирской области продавало топливо, предназначенное для АТО

Киев • УНН

 • 6146 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила присвоение и реализацию руководством одной из воинских частей горюче-смазочных материалов, предназначенных для нужд антитеррористической операции. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

К коррупционной схеме были привлечены командир воинской части, начальники службы и склада горюче-смазочных материалов, а также работник склада - кум командира.

Правонарушители подделывали официальные документы, по которым списывали дизельное топливо и бензин на военную технику, которая находилась в районе АТО. Якобы "использованное" горючее в 200-литровых бочках они возвращали с АТО в Житомирскую область и продавали по сниженной цене (в среднем 15 гривен за литр) частным предпринимателям. Ежемесячно "дельцы" списывали до пяти тонн дизеля и бензина.

Правоохранители задержали четырех злоумышленников при реализации трех тонн горючего, завезенного 10 ноября с Луганской области.

Во время обысков, проведенных в Новоград-Волынском и по месту дислокации подразделений воинской части в Луганской области, изъято поддельные документы, подтверждающие незаконное списание и реализацию горюче-смазочных материалов.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины.

 

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