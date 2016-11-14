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Керівництво військової частини на Житомирщині продавало пальне, призначене для АТО

Керівництво військової частини на Житомирщині продавало пальне, призначене для АТО

Київ • УНН

 • 6146 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. на Житомирщині Служба безпеки України викрила привласнення та реалізацію керівництвом однієї з військових частин паливно-мастильних матеріалів, призначених для потреб антитерористичної операції. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

До корупційної схеми були залучені командир військової частини, начальники служби та складу паливно-мастильних матеріалів, а також працівник складу - кум командира.

Правопорушники підробляли офіційні документи, за якими списували дизельне пальне та бензин на військову техніку, яка знаходилася у районі АТО. Нібито “використане” пальне у 200-літрових бочках вони повертали з АТО на Житомирщину та продавали за заниженою ціною (у середньому 15 гривень за літр) приватним підприємцям. Щомісяця “ділки” списували до п’яти тонн дизелю та бензину.

Правоохоронці затримали чотирьох зловмисників під час реалізації трьох тонн пального, завезеного 10 листопада з Луганської області.

Під час обшуків, проведених у Новограді-Волинському та за місцем дислокації підрозділів військової частини на Луганщині, вилучено підроблені документи, які підтверджують незаконне списання та реалізацію паливно-мастильних матеріалів.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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