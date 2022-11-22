Руководство Госэкспортконтроля и СБУ блокирует американские контракты украинских титановых компаний

Детали

Так, 18 ноября 2022 года руководитель профсоюзного комитета Иршанского ГОКа Руслана Примасюк заявила о том, что работа государственных Иршанского и Вольногорского ГОКов практически остановлена по вине государственных органов, которые создают надуманные преграды экспорту продукции. Из-за того, что эти госпредприятия уже длительное время не могут получить формальную экспортную лицензию, 20 тыс. тонн иршанского ильменита лежит в польском Щецине, а еще 20 тыс. тонн вольногорского ильменита ожидает в румынской Констанце. Государство его не может продать заказчику из-за того, что глава «Госэкспортконтроля» Александр Павличенко уже два месяца под различными предлогами затягивает выдачу лицензии для завершения сделки.

С аналогичными проблемами столкнулась частная титановая компания «Велта», которая получила официальный отказ от «Госэкспортконтроля» в получении экспортных лицензий на продажу продукции по американским контрактам.

Характерно, что для государственной ОГХК это был первый в ее истории прямой контракт с американцами. В случае компании «Велта», речь идет о частном титановом бизнесе, который открыто лоббирует переориентацию титановой отрасли Украины на новые технологии производства у углубление украино-американского сотрудничества. После того, как в 2021 году группа американских конгрессменов выступила с инициативой по усилению американо-украинского сотрудничества в титановой сфере и внесла соответствующие поправки в проект оборонного бюджета США, руководство «Велты» восприняло этот сигнал всерьез и инициировало встречу с военно-воздушным атташе при Посольстве США в Украине Джоном Д. Картером, в ходе которой американцам были презентованы собственные инновации и потенциальные возможности.

По мнению издания, целью силовиков является давление на крупнейшего частника с целью дискредитации и выведения с рынка, а в госкомпании планируется сменить состав правления и откорректировать наметившийся вектор развития. Именно этим и объясняется непрекращающийся многомесячный «хоровод» из представителей Нацполиции, БЭБ, СБУ, людей Фирташа и лоббистов «ВСМПО-Ависма» вокруг «ОГХК» и компаний Бродского.

Титановые активы беглого олигарха Фирташа и предприятия россиян в Украине за последние 8 лет не пережили и сотой доли того прессинга со стороны силовиков, с которым столкнулась ОГХК и частный титановый бизнес А.Бродского за последние полгода – отмечают журналисты.