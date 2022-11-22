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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Керівництво Держекспортконтролю та СБУ блокує американські контракти українських титанових компаній

Керівництво Держекспортконтролю та СБУ блокує американські контракти українських титанових компаній

Київ • УНН

 • 452183 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У титановій галузі України спалахує черговий скандал. Через протидію українських чиновників під загрозою зриву опинилися контракти на постачання титанового концентрату в США – пише Укррудпром, передає УНН.

Деталі

Так, 18 листопада 2022 року керівник профспілкового комітету Іршанського ГЗК Руслана Примасюк заявила про те, що роботу державних Іршанського та Вільногірського ГЗК практично зупинено з вини державних органів, які створюють надумані перепони експорту продукції. Через те, що ці держпідприємства вже тривалий час не можуть отримати формальну експортну ліцензію, 20 тис. тонн іршанського ільменіту лежить у польському Щецині, а ще 20 тис. тонн Вільногірського ільменіту очікують у румунській Констанці. Держава його не може продати замовнику через те, що глава «Держекспортконтролю» Олександр Павличенко вже два місяці під різними приводами затягує видачу ліцензії для завершення угоди.

З аналогічними проблемами зіткнулася приватна титанова компанія «Велта», яка отримала офіційну відмову від «Держекспортконтролю» в отриманні експортних ліцензій на продаж продукції за американськими контрактами.

Характерно, що для державної ОГХК це був перший її історії прямий договір з американцями. У випадку компанії «Велта» мова йде про приватний титановий бізнес, який відкрито лобіює переорієнтацію титанової галузі України на нові технології виробництва в поглибленні українсько-американського співробітництва. Після того, як у 2021 році група американських конгресменів виступила з ініціативою щодо посилення американо-української співпраці в титановій сфері та внесла відповідні поправки до проекту оборонного бюджету США, керівництво «Велти» сприйняло цей сигнал серйозно та ініціювало зустріч з військово-повітряним аташе при Посольстві США в Україні Джоном Д. Картером, під час якої американцям було презентовано власні інновації та потенційні можливості.

На думку видання, метою силовиків є тиск на найбільшого приватника з метою дискредитації та виведення з ринку, а в держкомпанії планується змінити склад правління та відкоригувати вектор розвитку, що намітився. Саме цим і пояснюється безперервний багатомісячний «хоровод» із представників Нацполіції, БЕБ, СБУ, людей Фірташа та лобістів «ВСМПО-Авісма» навколо «ОГХК» та компаній Бродського.

Титанові активи олігарха-втікача Фірташа та підприємства росіян в Україні за останні 8 років не пережили і сотої частки того пресингу з боку силовиків, з яким зіткнулася ОГХК і приватний титановий бізнес О.Бродського за останні півроку – відзначають журналісти.

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