Руководство Бельгии не приехала в аэропорт встречать Трампа через матч с Францией

По ее данным, никто из руководства Бельгии не встретил Трампа, поскольку все были заняты просмотром футбольного матча. Так, король бельгийцев Филипп и глава МИД королевства Дидье Рейндерс присутствовали на матче в России, а премьер-министр Шарль Мишель следил за игрой из одной из фанатских зон в городе Брен-лё-Конт.

Издание сообщает, что президента США, как и остальных глав государств и правительств, встретил только представитель бельгийского МИД. Таким образом, никакого почетного приема Трампу оказано не было, тогда как в прошлом году его по прилете на саммит НАТО встречал лично премьер страны Мишель.

Плановый саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля. Он станет вторым для президента США Дональда Трампа.

Как сообщал УНН, Франция стала первым финалистом ЧМ-2018.