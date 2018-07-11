Руководство Бельгии не приехала в аэропорт встречать Трампа через матч с Францией

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО 11-12 июля “незамеченным” властью королевства в связи с полуфинальным матчем Бельгия — Франция, который проходил в это время в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает местная газета Le Soir, передает УНН.

По ее данным, никто из руководства Бельгии не встретил Трампа, поскольку все были заняты просмотром футбольного матча. Так, король бельгийцев Филипп и глава МИД королевства Дидье Рейндерс присутствовали на матче в России, а премьер-министр Шарль Мишель следил за игрой из одной из фанатских зон в городе Брен-лё-Конт.

Издание сообщает, что президента США, как и остальных глав государств и правительств, встретил только представитель бельгийского МИД. Таким образом, никакого почетного приема Трампу оказано не было, тогда как в прошлом году его по прилете на саммит НАТО встречал лично премьер страны Мишель.

Плановый саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля. Он станет вторым для президента США Дональда Трампа.

Как сообщал УНН, Франция стала первым финалистом ЧМ-2018.

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