Керівництво Бельгії не приїхало в аеропорт зустрічати Трампа через матч з Францією
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп прибув до Брюсселя для участі в саміті НАТО 11-12 липня “непоміченим” владою королівства в зв’язку з півфінальним матчем Бельгія — Франція, який проходив в цей час в Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє місцева газета Le Soir, інформує УНН.
За її даними, ніхто з керівництва Бельгії не зустрів Трампа, оскільки всі були зайняті переглядом футбольного матчу. Так, король бельгійців Філіп і глава МЗС королівства Дідьє Рейндерс були присутні на матчі в Росії, а прем’єр-міністр Шарль Мішель стежив за грою з однієї з фанатських зон в місті Брен-ле-Конт.
Видання повідомляє, що президента США, як і інших глав держав і урядів, зустрів лише представник бельгійського МЗС. Таким чином, ніякого почесного прийому Трампу надано не було, тоді як в минулому році його по прильоті на саміт НАТО зустрічав особисто прем’єр країни Мішель.
Плановий саміт НАТО пройде в Брюсселі 11-12 липня. Він стане другим для президента США Дональда Трампа.
Як повідомляв УНН, Франція стала першим фіналістом ЧС-2018.