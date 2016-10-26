Руководителю управления патрульной полиции в Ивано-Франковске сообщили о подозрении

Так, в начале сентября текущего года к руководителю управления патрульной полиции в Ивано-Франковске обратился участник АТО, который выразил несогласие с постановлением о наложении на него административного взыскания.

"Не дослушав заявителя, чиновник приказал ему покинуть кабинет. Когда участник АТО продолжил отстаивать свою позицию, полицейский, не имея никаких оснований для применения физической силы, нанес пострадавшему легкие телесные повреждения", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде залога, а также отстранения его от занимаемой должности.