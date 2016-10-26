Керівнику управління патрульної поліції в Івано-Франківську повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Прокуратура повідомила про підозру в перевищенні влади начальнику управління патрульної поліції в Івано-Франківську. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.
Так, на початку вересня поточного року до керівника управління патрульної поліції в Івано-Франківську звернувся учасник АТО, який висловив незгоду з постановою про накладення на нього адміністративного стягнення.
“Не дослухавши заявника, посадовець наказав йому залишити кабінет. Коли учасник АТО продовжив відстоювати свою позицію, поліцейський, не маючи жодних підстав для застосування фізичної сили, спричинив постраждалому легкі тілесні ушкодження”, — повідомили у прес-службі.
Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді застави, а також відсторонення його від займаної посади.