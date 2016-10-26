Руководителя Закарпатской таможни ГФС отстранили от исполнения служебных обязанностей

Так, в приказе "Об отстранении от исполнения должностных обязанностей" от 24 октября 2016 года отмечается, что вместе с В. Колесниковым от должностных обязанностей отстранено и начальника таможенного поста "Ужгород" Евгения Потоцкого. Связано такое решение с осуществлением в отношении этих должностных лиц дисциплинарного производства.

Контроль за выполнением данного приказа Р.Насиров оставил за собой.