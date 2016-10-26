Керівника Закарпатської митниці ДФС відсторонили від виконання службових обов′язків

ukru
"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами
06:50 • 2720 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 12416 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 32827 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 62100 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 76119 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 145057 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206694 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193396 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213069 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197414 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.2 м/с
69 %
753 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 9340 перегляди

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 8438 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 10132 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 4970 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 10038 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 12410 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 489430 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 323494 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 385373 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 497666 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126652 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 186078 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128671 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163236 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186468 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Керівника Закарпатської митниці ДФС відсторонили від виконання службових обов′язків

Керівника Закарпатської митниці ДФС відсторонили від виконання службових обов′язків

Київ • УНН

 • 9525 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Начальника Закарпатської митниці ДФС Володимира Колеснікова наказом голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова відсторонили від виконання службових обов′язків на час здійснення дисциплінарного провадження. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили у прес-службі Закарпатської митниці ДФС.

Так, у наказі “Про відсторонення від виконання посадових обов′язків” від 24 жовтня 2016 року зазначається, що разом з В. Колесніковим від посадових обов′язків відсторонено і начальника митного поста “Ужгород” Євгена Потоцького. Пов′язане таке рішення зі здійсненням стосовно цих посадових осіб дисциплінарного провадження.

Контроль за виконанням зазначеного наказу Р.Насіров лишив за собою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НППодії
Bitcoin
$83,048.60
Золото
$3,150.31
Tesla
$280.94
Brent
$72.79
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.11
Ethereum
$1,817.29