Керівника Закарпатської митниці ДФС відсторонили від виконання службових обов′язків
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Начальника Закарпатської митниці ДФС Володимира Колеснікова наказом голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова відсторонили від виконання службових обов′язків на час здійснення дисциплінарного провадження. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили у прес-службі Закарпатської митниці ДФС.
Так, у наказі “Про відсторонення від виконання посадових обов′язків” від 24 жовтня 2016 року зазначається, що разом з В. Колесніковим від посадових обов′язків відсторонено і начальника митного поста “Ужгород” Євгена Потоцького. Пов′язане таке рішення зі здійсненням стосовно цих посадових осіб дисциплінарного провадження.
Контроль за виконанням зазначеного наказу Р.Насіров лишив за собою.