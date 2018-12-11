Руководителя коммунального предприятия заподозрили в растрате имущества на 122 тыс гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Местной прокуратуре Кировоградской составили сообщения о подозрении бывшему директору коммунального предприятия "Рыночно-бытовые услуги Кировоградского городского совета" в присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры, передает УНН.
“В ходе досудебного расследования задокументировано шесть эпизодов незаконной деятельности бывшего директора — присвоение и растрату денежных средств коммунального предприятия за период работы с декабря 2016 по март 2017 для собственных нужд”, — говорится в сообщении пресс-центра прокуратуры.
В частности, в прокуратуре утверждают, что вышеуказанный чиновник неоднократно получал денежные средства из кассы предприятия под предлогом оплаты различных услуг, — адвоката, услуг по проведению тренингов, предоставление себе возвратной финансовой помощи, а также премии за свою деятельность.
“Кроме того, установили факт безосновательной оплаты им услуг и работ от обанкротившегося предприятия и факт получения средств в качестве арендной платы за пользование торговым местом на сумму 18 тыс грн, которые также были использованы должностным на собственные нужды”, — добавляют в пресс-службе.
В общем следствие установило причастность к присвоению и растрате имущества предприятия на общую сумму 122 тыс грн. Указанному лицу объявили о подозрении по ч. 2, 3 ст. 191 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание за этот вид преступления до 8 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, экс-председателя правления ПАО “Банк Петрокоммерц-Украина” подозревают в злоупотреблениях, которые нанесли финучреждении 8 млн гривен убытков.