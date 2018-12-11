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Керівника комунального підприємства запідозрили у розтраті майна на 122 тисячі гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Місцевій прокуратурі Кіровоградщини склали повідомлення про підозру колишньому директору комунального підприємства “Ринково-побутові послуги Кіровоградської міської ради” у привласненні та розтраті майна шляхом зловживання службового становища. Про це повідомила прес-служба обласної прокуратури, передає УНН.

Керівника комунального підприємства запідозрили у розтраті майна на 122 тисячі гривень

“У ході досудового розслідування задокументовано шість епізодів незаконної діяльності колишнього директора — привласнення та розтрату грошових коштів комунального підприємства за період роботи з грудня 2016 року по березень 2017 року для власних потреб”, — йдеться у повідомленні прес-центру прокуратури.

Зокрема, у прокуратурі стверджують, що вищевказаний посадовець неодноразово отримував грошові кошти з каси підприємства під приводом оплати різних послуг, — адвоката, послуг з проведення тренінгів, надання собі поворотної фінансової допомоги, а також премії за свою діяльність.

“Окрім того, встановили факт безпідставної оплати ним послуг і робіт від збанкрутілого підприємства та факт отримання коштів в якості орендної плати за користування торгівельним місцем на суму 18 тисяч грн, які також були використані посадовцем на власні потреби”, — додають у прес-службі.

Загалом слідство встановило причетність до привласнення та розтрати майна підприємства на загальну суму 122 тис грн. Вказаній особі оголосили про підозру за ч. 2, 3 ст. 191 КК України. Санкція статті передбачає покарання за цей вид злочину до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, екс-голову правління ПАТ “Банк Петрокоммерц-Україна” підозрюють у зловживаннях, які завдали фінустанові 8 млн гривень збитків.

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