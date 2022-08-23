Кенийцы подали в суд на Великобританию из-за злоупотреблений в колониальную эпоху
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Кенийцы, изгнанные из своей земли британскими поселенцами во время колониального правления, подали иск против Великобритании в Европейский суд по правам человека. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Адвокаты выселенных говорят, что, игнорируя жертв и их жалобы, правительство Великобритании нарушило Европейскую конвенцию о правах человека, которую оно подписало.
Кипсиги и Талаи были изгнаны в начале 20 века из извечных земель вокруг Керичо, большого региона выращивания чая, который сегодня обрабатывается крупными транснациональными корпорациями, включая Unilever, Finlay's и Lipton.
Они передали свое дело в ООН, где в 2021 году группа специальных следователей выразила «серьезную обеспокоенность» по поводу того, что Великобритания не принесла публичных извинений и не признала своей ответственности за эти нарушения колониальной эпохи.
Адвокаты Кипсиги и Талаи утверждали, что британская армия и колониальные администраторы использовали изнасилования, убийства и поджоги, чтобы захватить участки пахотных земель в Керичо у их традиционных владельцев.
Жертвы — более 100 000 человек подписали жалобу ООН, поданную в 2019 году, — требовали извинений и возмещения ущерба за узурпацию и передачу их родины белым поселенцам, которые использовали плодородную почву для выращивания чая.
Но адвокаты Кипсиги и Талаи заявили, что британское правительство отказалось встретиться с жертвами или их представителями.
Команда юристов потерпевших заявила, что подала заявление в суд ЕС, который еще не получил заявления на полдень вторника. После возбуждения дела до принятия решения могут пройти месяцы или даже годы.
Добавим
В июне суд ЕС вынес временное решение, запрещающее Великобритании депортировать просителей убежища в Руанду.
С тех пор Лондон принял закон, позволяющий ему отменять решение суда в Страсбурге, но отрицал намерение выйти из Европейской конвенции по правам человека.