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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 23696 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Кенийцы подали в суд на Великобританию из-за злоупотреблений в колониальную эпоху

Киев • УНН

 • 168165 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Кенийцы, изгнанные из своей земли британскими поселенцами во время колониального правления, подали иск против Великобритании в Европейский суд по правам человека. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Кенийцы подали в суд на Великобританию из-за злоупотреблений в колониальную эпоху

Детали

Адвокаты выселенных говорят, что, игнорируя жертв и их жалобы, правительство Великобритании нарушило Европейскую конвенцию о правах человека, которую оно подписало.

Кипсиги и Талаи были изгнаны в начале 20 века из извечных земель вокруг Керичо, большого региона выращивания чая, который сегодня обрабатывается крупными транснациональными корпорациями, включая Unilever, Finlay's и Lipton.

Они передали свое дело в ООН, где в 2021 году группа специальных следователей выразила «серьезную обеспокоенность» по поводу того, что Великобритания не принесла публичных извинений и не признала своей ответственности за эти нарушения колониальной эпохи.

Адвокаты Кипсиги и Талаи утверждали, что британская армия и колониальные администраторы использовали изнасилования, убийства и поджоги, чтобы захватить участки пахотных земель в Керичо у их традиционных владельцев.

Жертвы — более 100 000 человек подписали жалобу ООН, поданную в 2019 году, — требовали извинений и возмещения ущерба за узурпацию и передачу их родины белым поселенцам, которые использовали плодородную почву для выращивания чая.

Но адвокаты Кипсиги и Талаи заявили, что британское правительство отказалось встретиться с жертвами или их представителями.

Команда юристов потерпевших заявила, что подала заявление в суд ЕС, который еще не получил заявления на полдень вторника. После возбуждения дела до принятия решения могут пройти месяцы или даже годы.

Добавим

В июне суд ЕС вынес временное решение, запрещающее Великобритании депортировать просителей убежища в Руанду.

С тех пор Лондон принял закон, позволяющий ему отменять решение суда в Страсбурге, но отрицал намерение выйти из Европейской конвенции по правам человека.

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