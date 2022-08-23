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Кенійці подали до суду на Велику Британію через зловживання в колоніальну епоху

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Кенійці, вигнані зі своєї землі британськими поселенцями під час колоніального правління, подаkb позов проти Великої Британії до Європейського суду з прав людини. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Кенійці подали до суду на Велику Британію через зловживання в колоніальну епоху

Деталі

Адвокати тих, хто був виселений, кажуть, що, ігноруючи жертв та їхні скарги, уряд Великої Британії порушив Європейську конвенцію про права людини, яку він підписав.

Кіпсіги та Талаї були вигнані на початку 20-го століття з одвічних земель навколо Керічо, великого регіону вирощування чаю, який сьогодні обробляється великими транснаціональними корпораціями, включаючи Unilever, Finlay's та Lipton.

Вони передали свою справу в ООН, де у 2021 році група спеціальних слідчих висловила «серйозну стурбованість» з приводу того, що Велика Британія не принесла публічних вибачень і не визнала своєї відповідальності за ці порушення колоніальної епохи.

Адвокати Кіпсіги та Талаї стверджували, що британська армія та колоніальні адміністратори використовували зґвалтування, вбивства та підпали, щоб захопити ділянки орних земель у Керічо у їхніх традиційних власників.

Жертви — понад 100 000 осіб підписали скаргу ООН, подану у 2019 році, — вимагали вибачень та відшкодування збитків за узурпацію та передачу їхньої батьківщини білим поселенцям, які використовували родючий ґрунт для вирощування чаю.

Але адвокати Кіпсіги та Талаї заявили, що британський уряд відмовився зустрітися з жертвами чи їхніми представниками.

Команда юристів потерпілих заявила, що подала заяву до суду ЄС, який ще не отримав заяви на полудень вівторка.
Після порушення справи до ухвалення рішення можуть пройти місяці або навіть роки.

Додамо

У червні суд ЄС виніс тимчасове рішення, яке забороняє Великій Британії депортувати прохачів притулку в Руанду.

З того часу Лондон ухвалив закон, який дозволив би йому скасовувати рішення суду у Страсбурзі, але заперечував намір вийти з Європейської конвенції з прав людини.

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