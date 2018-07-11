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КДКП привлекла к дисциплинарной ответственности 145 прокуроров - Луценко

КДКП привлекла к дисциплинарной ответственности 145 прокуроров - Луценко

Киев  •  УНН

 • 10699 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Генпрокурор Украины Юрий Луценко во время итоговой конференции, посвященной годовщине основания Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, обнародовал статистику по служебным расследованиям в сфере государственного надзора за соблюдением законов. Согласно данным, за год из органов прокуратуры были уволены 35 должностных лиц, еще почти полтораста - привлечены к ответственности. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины, передает УНН.

“Уже в течение года КДКП смогла продемонстрировать свою эффективность. Так, привлечены к дисциплинарной ответственности 145 прокуроров и следователей, из них 35 освобождены от должностей в органах прокуратуры. И эти решения принимаются без вмешательства Генерального прокурора или его заместителей”, - сообщил Юрий Луценко.

По словам генпрокурора, благодаря КДКП стало возможным привлечение прокуроров к дисциплинарной ответственности.

“Прежде всего, введены меры по обеспечению независимости прокуроров. В целом, на заседаниях Совета прокуроров, среди принятых решений, 33 — о внесении рекомендаций об увольнении прокуроров с административных должностей, 54 - о решении назначения на административные должности. Цифры могут показаться небольшими, но это свидетельство того, что заработал механизм коллегиального принятия решений, на который не имеет решающего влияния ни прокурор области, ни Генеральный прокурор”, - отметил он.

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Однако вместе с тем, по словам Юрия Луценко, еще остаются определенные вопросы, которые требуют решения. Речь идет о разграничении компетенций Совета прокуроров Украины и КДКП. Кроме того, усовершенствования требует процедура обжалования решений КДКП лицами, подавшими жалобу.

Также глава ГПУ подчеркнул важность положительных сдвигов в деле внесистемного обновления ведомства новыми кадрами. Однако, по мнению генпрокурора, годичный срок спецподготовки является затянутым, и есть необходимость законодательно его ускорить.

В свою очередь, председатель Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виталий Грушковский и Председатель Совета прокуроров Украины Михаил Мисюра отчитались о проделанной за год работе.

Председатель Офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг, специальный советник Генерального секретаря Совета Европы по вопросам Украины Режи Брия и заместитель Председателя Консультативной миссии Европейского Союза в Украине Фредрик Весслау во время своей выступлений приветствовали уже достигнутые результаты и отметили, что готовы продолжать поддержку реформ и изменений, которые сейчас происходят в органах прокуратуры.

Напомним, 30 апреля генеральный прокурор попросил КДКП рассмотреть вопрос о снятии Холодницкого с должности руководителя САП.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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