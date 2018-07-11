КДКП притягла до дисциплінарної відповідальності 145 прокурорів - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Генпрокурор України Юрій Луценко під час підсумкової конференції, присвяченій річниці заснування Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, оприлюднив статистику зі службових розслідувань у сфері державного нагляду за дотриманням законів. Згідно з нею, упродовж року 35 посадовців було звільнено з органів прокуратури, ще майже півтораста - притягнуто до відповідальності. Про це повідомила Генеральна прокуратура України, передає УНН.
“Вже протягом року КДКП змогла продемонструвати свою ефективність. Так, притягнуто до дисциплінарної відповідальності 145 прокурорів і слідчих, з них 35 звільнено з посад в органах прокуратури. І ці рішення приймаються без втручання Генерального прокурора чи його заступників”, — повідомив Юрій Луценко.
За словами генпрокурора, завдяки КДКП стало можливим притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності.
“Передусім, запроваджені заходи щодо забезпечення незалежності прокурорів. Загалом, на засіданнях Ради прокурорів, серед прийнятих рішень, 33 — про внесення рекомендацій на звільнення прокурорів з адміністративних посад, 54 рішення про призначення на адмінпосади. Цифри може здаються невеликими, але це свідчення того, що запрацював механізм колегіального прийняття рішень, на який не має вирішального впливу ні прокурор області, ні Генеральний прокурор”, — зауважив він.
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Проте одночасно, за словами Юрія Луценка, ще залишаються певні питання, які потребують вирішення. Мова йде про розмежування компетенцій Ради прокурорів України і КДКП. Крім того, вдосконалення потребує процедура оскарження рішень КДКП особами, які подали скаргу.
Також очільник ГПУ підкреслив важливість позитивних зрушень у справі позасистемного оновлення відомства новими кадрами. Проте, на думку генпрокурора, річний термін спецпідготовки є затягнутим, і є необхідність законодавчо його прискорити.
В свою чергу, Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Віталій Грушковський і Голова Ради прокурорів України Михайло Місюра прозвітували щодо виконаної за рік роботи.
Голова Офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг, спеціальний радник Генерального секретаря Ради Європи з питань України Режі Брія та заступник Голови Консультативної місії Європейського Союзу в Україні Фредрік Весслау під час свої виступів вітали вже досягнуті результати і зазначили, що готові продовжувати підтримку реформ та змін, які наразі відбуваються в органах прокуратури.
Нагадаємо, 30 квітня генеральний прокурор попросив КДКП розглянути питання зняття Холодницького з посади керівника САП.