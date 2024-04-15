Каждая жизнь важна: в Калуше из канализационного колодца вытащили утят

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
  •  102035 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  105681 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
  •  106178 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
  •  96536 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  201833 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  194741 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194711 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189445 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129076 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  138865 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

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Спасатели в Ивано-Франковской области вытащили шестерых утят из канализационного колодца и воссоединили их с матерью-уткой, которая ждала неподалеку.

Общество •   •  8742 просмотра
Каждая жизнь важна: в Калуше из канализационного колодца вытащили утят

Российские оккупанты ударили по Харьковщине из зенитных комплексов С-300: что известно

Российские оккупанты обстреляли Чугуевский район Харьковской области зенитно-ракетными комплексами С-300, запущенными из белгородской области россии, что привело к разрушениям и возможным человеческим жертвам.

Война •   •  9611 просмотра
Российские оккупанты ударили по Харьковщине из зенитных комплексов С-300: что известно

Минздрав внедряет инновационные подходы для противодействия ВИЧ-инфекции

В Украине расширяют услуги по профилактике и лечению ВИЧ: Минздрав улучшает возможности для самотестирования и делает более доступными услуги для людей, живущих с ВИЧ. Инновационный проект будет доступен в 268 учреждениях здравоохранения в 16 областях.

Здоровье •   •  6340 просмотра
Минздрав внедряет инновационные подходы для противодействия ВИЧ-инфекции

На Закарпатье разоблачили еще одну схему выезда за границу для уклонистов в селе Симер

Двое мужчин были задержаны за организацию незаконного пересечения границы из Украины в Словакию за 11 000 долларов США, а на потенциальных нарушителей границы были составлены административные протоколы.

Криминал и ЧП •   •  6829 просмотра
На Закарпатье разоблачили еще одну схему выезда за границу для уклонистов в селе Симер

Украинское Дунайское пароходство получило рекордную прибыль в 2023-м

В 2023 году Украинское Дунайское пароходство получило рекордную чистую прибыль в размере 719 млн грн, а общая сумма дивидендов составила 215,6 млн грн.

Анонсы •   •  7283 просмотра
Украинское Дунайское пароходство получило рекордную прибыль в 2023-м

"Мини-ТЭЦ" для 32 городов: в Украине разворачивают сеть малой и средней когенерации

Украина вместе с партнерами разворачивает сеть малых и средних когенерационных установок в 32 городах, чтобы обеспечить стабильное тепло- и электроснабжение для более 1 миллиона жителей и 1 000 социальных объектов, повышая устойчивость к перебоям в поставках электроэнергии.

Общество •   •  7365 просмотра
"Мини-ТЭЦ" для 32 городов: в Украине разворачивают сеть малой и средней когенерации

Оккупанты обстреливают Харьковскую область с белгородщины - Воздушные силы

российская армия обстреливает Харьковскую область Украины с территории белгородской области, сообщают в Воздушных силах.

Война •   •  10778 просмотра
Оккупанты обстреливают Харьковскую область с белгородщины - Воздушные силы

Зеленский назначил Точицкого заместителем главы Офиса президента

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Точицкого заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

политика •   •  12199 просмотра
Зеленский назначил Точицкого заместителем главы Офиса президента

Военная помощь Украине: в Болгарии планируют развернуть систему ПВО на своей территории

Болгария планирует развернуть систему противовоздушной обороны на своей территории в контексте военной помощи Украине.

Война •   •  12999 просмотра
Военная помощь Украине: в Болгарии планируют развернуть систему ПВО на своей территории

Силы обороны на Ореховском направлении отбили девять вражеских атак

На Ореховском направлении Силы обороны юга отбили девять вражеских атак, оккупант понес потери и отступил на исходные позиции.

Война •   •  11247 просмотра
Силы обороны на Ореховском направлении отбили девять вражеских атак