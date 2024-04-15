Каждая жизнь важна: в Калуше из канализационного колодца вытащили утят

На Ивано-Франковщине спасатель вытащил из колодца шесть утят, которые неудачно перешли дорогу, и едва не погибли. Спасенных пернатых передали маме-утке, которая все время спасательной операции ждала неподалеку. Кадр спасения показали в телеграмм-канале ГСЧС Украины, передает УНН.

Спасатели вытащили маленьких птенцов из колодца и отдали маме, которая тем временем неподалеку ждала своих детей. - рассказали в ГСЧС.

Детали

Судя по фото, в колодец попали шесть утят.

По данным спасателей, сообщение о птенцах в канализационном колодце они получили около обеда. Как рассказали прохожие, мама-утка переводила утят и некоторые из них попали в паску.