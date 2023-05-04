Казахстан запретит поставки нефтепродуктов по железной дороге в российский порт тамань после инцидента на нефтебазе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Казахстанские железные дороги с 8 мая запрещают перевозки нефтепродуктов в российский порт тамань на Черном море, говорится в документе государственного железнодорожного оператора, с которым Reuters ознакомился в четверг, передает УНН.
Детали
Причины запрета в документе, выданном отправителям груза, не раскрываются.
Российские железные дороги также ограничили железнодорожные перевозки в тамань со среды этой недели до дальнейшего уведомления после того, как российские официальные лица заявили, что возле Крымского моста вспыхнул топливный состав.
Таманский нефтеперевалочный узел способен переваливать 20 млн тонн сырой нефти, нефтепродуктов и СУГ в год.
В 2022 году он перевалил 7,3 млн. тонн нефтепродуктов из россии, Казахстана и Кыргызстана.
Порт тамань увеличил экспорт нефтепродуктов в первом квартале на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года до 2,775 млн тонн, сообщили источники в порту.
Экспорт Казахстана через тамань в прошлом году составил более 1 млн тонн мазута, около 230 тыс. тонн СУГ и около 74 тыс. тонн вакуумного газойля.
Три трейдера сообщили, что терминал Таманьнефтегаза продолжает перевалку нефтепродуктов и СУГ.
"Тамань работает, перевалка тяжелых (нефтепродуктов) и СУГ восстановлена, запрета на экспорт из Казахстана до 8 мая нет", - сообщил трейдер после временной приостановки операций после инцидента в среду.
"На подходах к порту наблюдается скопление вагонов, но мы надеемся, что до 8 мая ситуация стабилизируется, запрет будет снят".
Добавим
Британская разведка сообщала, что в рф могут изменить логистику хранения и транспортировки топлива из-за "бавовны" на нефтебазах.
3 мая в селе волна вблизи порта тамань из-за попадания беспилотника начался пожар на нефтебазе. В Минобороны Британии считают, что такие удары, вероятно, вынудят рф изменить операции по дозаправке техники, чтобы уменьшить риски атак.