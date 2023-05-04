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Казахстан заборонить постачання нафтопродуктів залізницею до російського порту тамань після інциденту на нафтобазі

Казахстан заборонить постачання нафтопродуктів залізницею до російського порту тамань після інциденту на нафтобазі

Київ • УНН

 • 1368939 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Казахстанські залізниці з 8 травня забороняють перевезення нафтопродуктів у російський порт тамань на Чорному морі, йдеться в документі державного залізничного оператора, з яким Reuters ознайомився в четвер, передає УНН.

Деталі

Причини заборони в документі, виданому відправникам вантажу, не розкриваються.

Російські залізниці також обмежили залізничні перевезення до тамані з середи цього тижня до подальшого повідомлення після того, як російські офіційні особи заявили, що біля Кримського мосту спалахнув паливний склад.

Таманський нафтоперевальний вузол здатний перевалювати 20 млн тонн сирої нафти, нафтопродуктів та ЗВГ на рік.

У 2022 році він перевалив 7,3 млн. тонн нафтопродуктів з росії, Казахстану та Киргизстану.

Порт тамань збільшив експорт нафтопродуктів у першому кварталі на 15% порівняно з аналогічним періодом 2022 року до 2,775 млн тонн, повідомили джерела в порту.

Експорт Казахстану через Тамань минулого року становив понад 1 млн тонн мазуту, близько 230 тис. тонн ЗВГ і близько 74 тис. тонн вакуумного газойлю.

Три трейдери повідомили, що термінал Таманьнафтогазу продовжує перевалку нафтопродуктів та ЗВГ.

"тамань працює, перевалку важких (нафтопродуктів) та ЗВГ відновлено, заборони на експорт з Казахстану до 8 травня немає", - повідомив трейдер після тимчасового призупинення операцій після інциденту в середу.

"На підходах до порту спостерігається скупчення вагонів, але ми сподіваємося, що до 8 травня ситуація стабілізується, заборона буде знята".

Додамо

Британська розвідка повідомляла, що в росії можуть змінити логістику зберігання та транспортування палива через "бавовну" на нафтобазах.

3 травня у селі волна поблизу порту тамань через попадання безпілотника почалася пожежа на нафтобазі. У Міноборони Британії вважають, що такі удари, ймовірно, змусять рф змінити операції з дозаправки техніки, щоб зменшити ризики атак.

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