Казахстан перейдет с кириллицы на латиницу

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46654 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104000 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159879 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118031 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117428 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113064 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104632 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107172 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103658 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Казахстан перейдет с кириллицы на латиницу

Казахстан перейдет с кириллицы на латиницу

Киев  •  УНН

 • 19417 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству начать подготовку к переходу казахского алфавита на латиницу, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Как отмечает издание, президент Казахстана Н.Назарбаев написал статью в газете "Егемен Казахстан", в которой сообщает, что поручил правительству начать подготовку к переходу казахского алфавита на латиницу.

"Мы начнем подготовительную работу. Правительство должно составить график для перехода казахского языка на латиницу", - говорится в статье президента.

Издание сообщает, что по словам президента, единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице должен быть разработан до конца 2017 года года, после консультаций с учеными и представителями общественности. Завершить переход на латиницу планируется до 2025 года.

Также отмечается, что по мнению Н.Назарбаева, переход Казахстана на кириллицу в 1940 году имел политический характер.

"Сегодня дети в школе учат английский язык и без проблем усваивают латинские буквы. Поэтому для молодого поколения не будет никаких проблем ... Мы должны в 2018 году начать подготовку специалистов для обучения новому алфавита и начать готовить учебники на латинице", - отметил президент.

Как добавляет издание, сегодня латинский вариант казахского алфавита используется казахской диаспорой в Турции и некоторых западных стран, однако никакого официального статуса не имеет. Также существует казахский арабский алфавит, которым тоже пользуются преимущественно эмигранты из Казахстана.

Напомним, 14 марта 2017 конституционные изменения о перераспределении полномочий между ветвями государственной власти вступили в силу в Казахстане .

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