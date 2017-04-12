Казахстан перейдет с кириллицы на латиницу

Как отмечает издание, президент Казахстана Н.Назарбаев написал статью в газете "Егемен Казахстан", в которой сообщает, что поручил правительству начать подготовку к переходу казахского алфавита на латиницу.

"Мы начнем подготовительную работу. Правительство должно составить график для перехода казахского языка на латиницу", - говорится в статье президента.

Издание сообщает, что по словам президента, единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице должен быть разработан до конца 2017 года года, после консультаций с учеными и представителями общественности. Завершить переход на латиницу планируется до 2025 года.

Также отмечается, что по мнению Н.Назарбаева, переход Казахстана на кириллицу в 1940 году имел политический характер.

"Сегодня дети в школе учат английский язык и без проблем усваивают латинские буквы. Поэтому для молодого поколения не будет никаких проблем ... Мы должны в 2018 году начать подготовку специалистов для обучения новому алфавита и начать готовить учебники на латинице", - отметил президент.

Как добавляет издание, сегодня латинский вариант казахского алфавита используется казахской диаспорой в Турции и некоторых западных стран, однако никакого официального статуса не имеет. Также существует казахский арабский алфавит, которым тоже пользуются преимущественно эмигранты из Казахстана.

Напомним, 14 марта 2017 конституционные изменения о перераспределении полномочий между ветвями государственной власти вступили в силу в Казахстане .