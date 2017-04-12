Казахстан перейде з кирилиці на латиницю
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв доручив уряду почати підготовку до переходу казахського алфавіту на латиницю, передає УНН з посиланням на ВВС.
Як зазначає видання, президент Казахстану Н.Назарбаєв написав статтю в газеті "Егемен Казахстан" в якій повідомляє, що доручив уряду розпочати підготовку до переходу казахського алфавіту на латиницю.
"Ми почнемо підготовчу роботу. Уряд повинен скласти графік для переходу казахської мови на латиницю", - йдеться в статті президента.
Видання повідомляє, що за словами президента, єдиний стандарт нового казахського алфавіту і графіки на латиниці має бути розроблений до кінця 2017 року після консультацій з науковцями та представниками громадськості. Завершити перехід на латиницю планується до 2025 року.
Також наголошується, що на думку Н.Назарбаєва, перехід Казахстану на кирилицю в 1940 році мав політичний характер.
"Сьогодні діти в школі вчать англійську мову і без проблем засвоюють латинські букви. Тому для молодого покоління не буде ніяких проблем... Ми повинні в 2018 році почати підготовку фахівців для навчання новому алфавіту і почати готувати підручники на латиниці", - відзначив президент.
Як додає видання, сьогодні латинський варіант казахського алфавіту використовується казахською діаспорою в Туреччині і деяких західних країн, однак ніякого офіційного статусу не має. Також існує казахський арабський алфавіт, яким теж користуються переважно емігранти з Казахстану.
Нагадаємо, 14 березня 2017 року конституційні зміни про перерозподіл повноважень між гілками державної влади вступили в силу в Казахстані.