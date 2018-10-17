Катастрофа Су-27: следователи изучают данные "черных ящиков"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Следователи по делу о катастрофе с участием военного самолета Су-27 уже изучают данные с самописцев, найденных на месте происшествия, а местность осматривают с квадрокоптеров. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает УНН.
"Для осмотра места происшествия в соответствии с требованиями УПК Украины экспертами был использован квадрокоптер. Самописцы (так называемые черные ящики) на месте трагедии найдены, информация с них обрабатывается экспертами", - отметили в пресс-службе.
Также сообщается, что следователи продолжают работу с изъятой летной документацией. На месте происшествия заканчивается собрание останков погибших. После этого будут назначены судебная молекулярно-генетическая экспертиза.
Сейчас уже назначены судебно-медицинская экспертиза и судебная экспертиза нефтепродуктов (для исследования образцов топлива, которым заправлялся самолет).
При этом в прокуратуре отметили, что проведение следственных действий организовано так, чтобы не препятствовать дальнейшему выполнению учебно-тренировочных полетов.
Комиссия Минобороны по техническому расследованию катастрофы самолета Су-27УБ с завтрашнего дня будет проводить ежедневные заседания в г.Староконстантинов.
В то же время заместитель военного прокурора Винницкого гарнизона Иван Парфенов сообщал, что для оперативности проведения расследования была создана группа прокуроров, которые одновременно работают на территории Винницкой, Полтавской и Хмельницкой областей.
Напомним, 16 октября, от время масштабных военных учений "Чистое небо - 2018", к которым присоединились страны НАТО, в частности США, потерпел крушение истребитель Су-27 с двумя пилотами на борту. Оба члена экипажа не выжили. Один из них - украинский военный летчик полковник Иван Петренко, информацию относительно другого в оборонном ведомстве пообещали сообщить позже. В то же время в ВВС США подтвердили причастность к этому инциденту военного США.