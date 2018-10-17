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Катастрофа Су-27: слідчі вивчають дані із самописців, місце події оглядають з квадрокоптерів

Катастрофа Су-27: слідчі вивчають дані із самописців, місце події оглядають з квадрокоптерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Слідчі у справі щодо катастрофи за участю військового літака Су-27 вже вивчають дані із самописців, знайдених на місці події, а місцевість оглядають з квадрокоптерів. Про це повідомили у прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України, передає УНН.

“Для огляду місця події відповідно до вимог КПК України експертами було використано квадрокоптер. Самописці (так звані чорні ящики) на місці трагедії знайдені, інформація з них опрацьовується експертами”, — зазначили у прес-службі.

Також повідомляється, що слідчі продовжують роботу з вилученою льотною документацією. На місці події закінчується зібрання останків загиблих. Після цього будуть призначені судова молекулярно-генетична експертиза.

Наразі вже призначені судово-медична експертиза та судова експертиза нафтопродуктів (для дослідження зразків палива, яким заправлявся літак).

При цьому у прокуратурі наголосили, що проведення слідчих дій організовано так, щоб не перешкоджати подальшому виконанню навчально-тренувальних польотів.

Комісія Міноборони з технічного розслідування катастрофи літака СУ-27УБІМ від завтра проводитиме щоденні засідання у м.Старокостянтинів.

В той же час заступник військового прокурора Вінницького гарнізону Іван Парфьонов повідомляв, що для оперативності проведення розслідування була створена група прокурорів, які одночасно працюють на території Вінницької, Полтавської і Хмельницької областей.

Нагадаємо, 16 жовтня, під час масштабних військових навчань “Чисте небо — 2018”, до якого долучилися країни НАТО, зокрема США, зазнав аварії винищувач Су-27 з двома пілотами на борту. Обидва члени екіпажу не вижили. Один із них — український військовий льотчик полковник Іван Петренко, інформацію щодо іншого в оборонному відомстві пообіцяли повідомити пізніше. Водночас у ВПС США вказали на залученість до цього інциденту військового США.

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