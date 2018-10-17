Катастрофа Су-27: слідчі вивчають дані із самописців, місце події оглядають з квадрокоптерів

“Для огляду місця події відповідно до вимог КПК України експертами було використано квадрокоптер. Самописці (так звані чорні ящики) на місці трагедії знайдені, інформація з них опрацьовується експертами”, — зазначили у прес-службі.

Також повідомляється, що слідчі продовжують роботу з вилученою льотною документацією. На місці події закінчується зібрання останків загиблих. Після цього будуть призначені судова молекулярно-генетична експертиза.

Наразі вже призначені судово-медична експертиза та судова експертиза нафтопродуктів (для дослідження зразків палива, яким заправлявся літак).

При цьому у прокуратурі наголосили, що проведення слідчих дій організовано так, щоб не перешкоджати подальшому виконанню навчально-тренувальних польотів.

Комісія Міноборони з технічного розслідування катастрофи літака СУ-27УБІМ від завтра проводитиме щоденні засідання у м.Старокостянтинів.

В той же час заступник військового прокурора Вінницького гарнізону Іван Парфьонов повідомляв, що для оперативності проведення розслідування була створена група прокурорів, які одночасно працюють на території Вінницької, Полтавської і Хмельницької областей.

Нагадаємо, 16 жовтня, під час масштабних військових навчань “Чисте небо — 2018”, до якого долучилися країни НАТО, зокрема США, зазнав аварії винищувач Су-27 з двома пілотами на борту. Обидва члени екіпажу не вижили. Один із них — український військовий льотчик полковник Іван Петренко, інформацію щодо іншого в оборонному відомстві пообіцяли повідомити пізніше. Водночас у ВПС США вказали на залученість до цього інциденту військового США.