Катастрофа Ми-8: продолжается проведение молекулярно-генетической экспертизы

"Результаты молекулярно-генетической экспертизы еще ожидают. Также, продолжается проведение других судебно-медицинских экспертиз", - сказали в пресс-службе.

Напомним, во время проведения ряда экспертиз в рамках расследования катастрофы вертолета Ми-8 в Ровенской области идентифицированы фрагменты тел погибших членов экипажа.



Как сообщал УНН, 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета произошла авиационная катастрофа с вертолетом Ми-8, который упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. После падения военный вертолет Ми-8 загорелся.



В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек, в том числе командир воинской части А2595. Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины ( нарушение правил полетов).



Основной версией крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области является техническая неисправность.