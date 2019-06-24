Катастрофа Ми-8: продолжается проведение молекулярно-генетической экспертизы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Результатов молекулярно-генетической экспертизы в рамках расследования катастрофы вертолета Ми-8 в Ровенской области, пока нет. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Результаты молекулярно-генетической экспертизы еще ожидают. Также, продолжается проведение других судебно-медицинских экспертиз", - сказали в пресс-службе.
Напомним, во время проведения ряда экспертиз в рамках расследования катастрофы вертолета Ми-8 в Ровенской области идентифицированы фрагменты тел погибших членов экипажа.
Как сообщал УНН, 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета произошла авиационная катастрофа с вертолетом Ми-8, который упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. После падения военный вертолет Ми-8 загорелся.
В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек, в том числе командир воинской части А2595. Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины ( нарушение правил полетов).
Основной версией крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области является техническая неисправность.