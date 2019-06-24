Катастрофа Мі-8: триває проведення молекулярно-генетичної експертизи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Результатів молекулярно-генетичної експертизи у рамках розслідування катастрофи гелікоптеру Мі-8 у Рівненській області, наразі не має. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.
"Результати молекулярно-генетичної експертизи ще очікують. Також, триває проведення інших судово-медичних експертиз", - сказали в прес-службі.
Нагадаємо, під час проведення ряду експертиз у рамках розслідування катастрофи гелікоптеру Мі-8 у Рівненській області ідентифіковані фрагменти тіл загиблих членів екіпажу.
Як повідомляв УНН, 29 травня о 23:27 під час навчально-тренувального польоту сталася авіаційна катастрофа з гелікоптером Мі-8, який впав біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області. Після падіння військовий гелікоптер Мі-8 загорівся.
Внаслідок падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, зокрема командир військової частини А2595. Кримінальне провадження розслідується за ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів).
Основною версією катастрофи військового вертольота Мі-8 у Рівненській області є технічна несправність.