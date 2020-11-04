Каштру назвал унижением результат матча против “Боруссии”
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Главный тренер “Шахтера” Луиш Каштру подытожил исход поединка Лиги чемпионов против “Боруссии” М (0: 6), информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
“Когда команда проводит такой первый тайм, мы не можем ждать, чтобы то же самое произошло и во втором. Нам нужно было изменить некоторые вещи. 0:4 после первого тайма — это тот результат, который делает завоевания очков нереальным. Постарались освежить команду, ребята устали психологически. Хотели добавить немного энергии, поскольку в первом тайме ее не было. Команда побеждает и проигрывает вместе”, — начал португалец.
Кроме того, Каштру добавил: “первый гол повлиял на нас. На 16-й минуте проигрывали уже 0:2. Это ментально угнетало команду, а мы не смогли среагировать. Такой результат — унижение для нас. Правда в футболе одна: мы проиграли и потеряли три очка. Но будем бороться дальше до последней секунды”.
Также, по мнению наставника, “Шахтер” не существовал, как команда.
Напомним, что в четвертом туре ЛЧ “Шахтер” будет гостить у “Боруссии”.