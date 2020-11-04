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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 11349 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 42057 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 50067 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 71485 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 91023 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 96751 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Каштру назвал унижением результат матча против “Боруссии”

Каштру назвал унижением результат матча против “Боруссии”

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Главный тренер “Шахтера” Луиш Каштру подытожил исход поединка Лиги чемпионов против “Боруссии” М (0: 6), информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

“Когда команда проводит такой первый тайм, мы не можем ждать, чтобы то же самое произошло и во втором. Нам нужно было изменить некоторые вещи. 0:4 после первого тайма — это тот результат, который делает завоевания очков нереальным. Постарались освежить команду, ребята устали психологически. Хотели добавить немного энергии, поскольку в первом тайме ее не было. Команда побеждает и проигрывает вместе”, — начал португалец.

Кроме того, Каштру добавил: “первый гол повлиял на нас. На 16-й минуте проигрывали уже 0:2. Это ментально угнетало команду, а мы не смогли среагировать. Такой результат — унижение для нас. Правда в футболе одна: мы проиграли и потеряли три очка. Но будем бороться дальше до последней секунды”.

Также, по мнению наставника, “Шахтер” не существовал, как команда.

Напомним, что в четвертом туре ЛЧ “Шахтер” будет гостить у “Боруссии”.

Украинские Национальные Новости

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