Каштру назвав приниженням результат матчу проти “Боруссії”

“Коли команда проводить такий перший тайм, ми не можемо чекати, щоб те ж саме відбулося і в другому. Нам потрібно було змінити деякі речі. 0:4 після першого тайму — це той результат, який робить завоювання очок нереальним. Постаралися освіжити команду, хлопці втомилися психологічно. Хотіли додати трохи енергії, оскільки в першому таймі її не було. Команда перемагає і програє разом”, — розпочав португалець.

Крім того, Каштру додав: “перший гол вплинув на нас. На 16-й хвилині програвали вже 0:2. Це ментально гнітило команду, а ми не змогли зреагувати. Такий результат — приниження для нас. Правда в футболі одна: ми програли і втратили три очки. Але будемо боротися далі до останньої секунди”.

Також на думку наставника, “Шахтар” не існував, як команда.

Нагадаємо, що в четвертому турі ЛЧ “Шахтар” гостюватиме у “Боруссії”.