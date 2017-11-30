"В ближайшее время руководство ФК" Карпаты "будет принимать кардинальные и судьбоносные решения относительно будущего развития" зелено-белых ", их стратегии, направления и кадровой политики. Мы уважаем и ценим каждого нашего настоящего болельщика, который приходит на стадион и готов поддерживать команду в любое время, при любой погоде и турнирной ситуации ", - говорится в заявлении команды.

Кроме того, "Карпаты" предложили всем неравнодушным фанатам присоединиться и принять участие в опросе для улучшения развития львовского коллектива.

"3 декабря перед последним домашним матчем" львов "в 2017 году против донецкого" Олимпика ", ФК" Карпаты "проведет социологический опрос, результаты которого помогут во время важных решений в межсезонье", - говорится в сообщении ФК "Карпаты".

Добавим также, "зелено-белые" в последних 4-х матчах потерпели 2 поражения и дважды сыграли вничью. С 14 очками клуб занимает лишь предпоследний ступень чемпионата.