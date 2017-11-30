"Карпати" змінять стратегію розвитку та кадрової політики клубу

“Найближчим часом керівництво ФК „Карпати“ прийматиме кардинальні та доленосні рішення щодо майбутнього розвитку „зелено-білих“, їхньої стратегії, напрямку та кадрової політики. Ми поважаємо та цінуємо кожного нашого справжнього уболівальника, який приходить на стадіон і готовий підтримувати команду у будь-який час, за будь-якої погоди та турнірної ситуації”, — сказано в заяві команди.

Окрім того, “Карпати” запропонували усім небайдужим фанатам приєднатися та взяти участь в опитуванні задля покращення розвитку львівського колективу.

“3 грудня перед останнім домашнім матчем „левів“ у 2017 році проти донецького „Олімпіка“, ФК „Карпати“ проведе соціологічне опитування, результати якого допоможуть під час важливих рішень у міжсезонні”, — йдеться в повідомленні ФК “Карпати”.

Додамо також, “зелено-білі” в останніх 4-х матчах зазнали 2 поразок і двічі зіграли внічию. З 14 очками клуб посідає лише передостанній щабель чемпіонату.