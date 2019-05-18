"Карпаты" в меньшинстве прервали безвыигрышную серию в чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Арбитр Козыряцкий обслужил поединок Группы вылета УПЛ с участием львовских "Карпат" и черниговской "Десны", передает корреспондент УНН.
Все главные моменты баталии состоялись после перерыва. Сначала на 50 и 51 минутах французский легионер Абдул Йода получил две желтые карточки и покинул поле, но на 52 минуте его "Карпаты" вышли вперед. Кристиан Понд отправил головой мяч под руками Евгения Паста.
Удвоил счет также в меньшинстве футболист "зелено-белых" Сергей Мякушко. На 77 минуте полузащитник оформил гол-красавец с дальнего расстояния со штрафного, который имеет право стать лучшим взятием всего тура - 2:0.
Примечательно, что до этого момента "львы" пять матчей подряд не выигрывали в УПЛ.
Отметим, что "Десна" осталась с 38 очками - 7-ми, а "Карпаты" идут 10-ми (29).