"Карпати" у меншості перервали безвиграшну серію в чемпіонаті України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Арбітр Козиряцький обслужив поєдинок Групи вильоту УПЛ за участі львівських "Карпат" і чернігівської "Десни", передає кореспондент УНН.
Усі головні моменти баталії відбулися по перерві. Спочатку на 50 і 51 хвилинах французький легіонер Абдул Йода отримав дві жовті картки та покинув поле, але на 52 хвилині його "Карпати" вийшли вперед. Крістіан Понде відправив головою м'яч під руками Євгена Паста.
Подвоїв рахунок також у меншості футболіст "зелено-білих" Сергій Мякушко. На 77 хвилині півзахисник оформив гол-красень з дальньої відстані зі штрафного, який має право стати найкращим взяттям усього туру – 2:0.
Примітно, що до цього моменту "леви" п'ять матчів підряд не вигравали в УПЛ.
Зазначимо, що "Десна" залишилась із 38 очками – 7-мі, а "Карпати" йдуть 10-ми (29).