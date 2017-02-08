"Карпаты" провели два товарищеских матча с чемпионом Белоруссии

Счет первого противостояния 1: 0 в пользу "бело-зеленых". Единственный гол на 87 минуте забил Амбросий Чачуа, который поразил цель ударом со штрафного с острого угла.

Вторая баталия команд завершилась более результативно - 2: 2. За украинский коллектив забитыми мячами отметились Дитятьев и игрок, находящийся на просмотре.

Напомним, что сразу три матча на "львов" будут ждать 11 февраля. Соперниками станут два состава минского "Динамо" - бронзового призера чемпионата Беларуси, а также "Радник" - пятая команда Боснии и Герцеговины. Один из этих спаррингов проведет молодежная команда "Карпат", два - основная.