"Карпати" провели два товариських матчі із чемпіоном Білорусії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Футболісти львівських "Карпат" продовжили підготовку до весняної частини чемпіонату двома поєдинками із віце-чемпіоном Білорусії солігорським "Шахтарем", передає УНН з посиланням на прес-службу ФК "Карпати".
Рахунок першого протистояння 1:0 на користь "біло-зелених". Єдиний гол на 87 хвилині забив Амбросій Чачуа, котрий вразив ціль ударом зі штрафного із гострого кута.
Друга баталія команд завершилася більш результативно – 2:2. За український колектив забитими м'ячами відзначилися Дитятьєв і гравець, що перебуває на перегляді.
Нагадаємо, що одразу три матчі на "левів" чекатимуть 11 лютого. Суперниками стануть два склади мінського "Динамо" – бронзового призера чемпіонату Білорусі, а також "Раднік" – п’ята команда Боснії та Герцеговини. Один з цих спарингів проведе молодіжна команда "Карпат", два – основна.