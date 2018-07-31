Карпаты накроют сильные дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Ночью во вторник в карпатском регионе Украины ожидаются сильные дожди с грозами, возможен подъем уровня воды в реках. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, ночью 31 июля на Прикарпатье и Закарпатье сильные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, 31 июля - 1 августа на реках бассейнов Днестра в пределах Ивано-Франковской области, Прута и Сирета ожидается подъем уровней на 0,5-1,5 м над текущими уровнями, без негативных последствий. На реках бассейна Днестра возможен начальный выход на пойму.
В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования отдельных селей, что может иметь опасные последствия.
Напомним, непогода оставила без света 143 города и села в Украине.