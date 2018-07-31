Карпаты накроют сильные дожди

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 32712 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 97912 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121850 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129523 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168025 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152966 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140793 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Ночью во вторник в карпатском регионе Украины ожидаются сильные дожди с грозами, возможен подъем уровня воды в реках. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 31 июля на Прикарпатье и Закарпатье сильные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, 31 июля - 1 августа на реках бассейнов Днестра в пределах Ивано-Франковской области, Прута и Сирета ожидается подъем уровней на 0,5-1,5 м над текущими уровнями, без негативных последствий. На реках бассейна Днестра возможен начальный выход на пойму.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования отдельных селей, что может иметь опасные последствия.

Напомним, непогода оставила без света 143 города и села в Украине.

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