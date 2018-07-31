Карпати накриють зливи
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Вночі у вівторок у карпатському регіоні України очікуються сильні дощі з грозами, можливий підйом рівнів води у річках. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, вночі 31 липня на Прикарпатті та Закарпатті сильні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с", - повідомили у відомстві.
Крім того, 31 липня - 1 серпня на річках басейнів Дністра у межах Івано-Франківської області, Прута та Сірета очiкується пiдйом рiвнiв на 0,5-1,5 м над поточними рівнями, без негативних наслідків. На річках басейну Дністра можливий початковий вихід на заплаву.
У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення окремих селiв, що може мати небезпечні наслідки.
Нагадаємо, негода залишила без світла 143 міста і села в Україні.