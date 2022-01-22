Карнавальный парад в Рио-де-Жанейро отложили до апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Карнавальный парад в Рио-де-Жанейро состоится в конце апреля, а не в последние выходные февраля - в связи с эпидситуацией в Бразилии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу уже отменили карнавальные вечеринки, но все еще рассматривали возможность проведения соревнований бразильских школ самбы в конце февраля. Теперь они проведут мероприятие 21 апреля.
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Рио-де-Жанейро уже второй год отменяет уличные парады и вечеринки во время своего всемирно известного карнавала из-за увеличения количества случаев COVID-19 и угрозу распространения варианта коронавируса Omicron.