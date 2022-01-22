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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 74650 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Карнавальний парад в Ріо-де-Жанейро відклали до квітня

Карнавальний парад в Ріо-де-Жанейро відклали до квітня

Київ • УНН

 • 24292 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Карнавальний парад в Ріо-де-Жанейро відбудеться наприкінці квітня, а не в останні вихідні лютого – у зв’язку з епідситуацією в Бразилії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ріо-де-Жанейро і Сан-Паулу вже скасували карнавальні вечірки, але все ще розглядали можливість проведення змагань бразильських шкіл самби наприкінці лютого. Натомість тепер вони проведуть захід 21 квітня.

Додамо 

Ріо-де-Жанейро вже другий рік скасовує вуличні паради та вечірки під час свого всесвітньо відомого карнавалу через збільшення кількості випадків COVID-19 та загрозу поширення варіанту коронавірусу Omicron.

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