Карнавальний парад в Ріо-де-Жанейро відклали до квітня

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Ріо-де-Жанейро і Сан-Паулу вже скасували карнавальні вечірки, але все ще розглядали можливість проведення змагань бразильських шкіл самби наприкінці лютого. Натомість тепер вони проведуть захід 21 квітня.

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Ріо-де-Жанейро вже другий рік скасовує вуличні паради та вечірки під час свого всесвітньо відомого карнавалу через збільшення кількості випадків COVID-19 та загрозу поширення варіанту коронавірусу Omicron.