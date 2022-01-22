Карнавальний парад в Ріо-де-Жанейро відклали до квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Карнавальний парад в Ріо-де-Жанейро відбудеться наприкінці квітня, а не в останні вихідні лютого – у зв’язку з епідситуацією в Бразилії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Ріо-де-Жанейро і Сан-Паулу вже скасували карнавальні вечірки, але все ще розглядали можливість проведення змагань бразильських шкіл самби наприкінці лютого. Натомість тепер вони проведуть захід 21 квітня.
Додамо
Ріо-де-Жанейро вже другий рік скасовує вуличні паради та вечірки під час свого всесвітньо відомого карнавалу через збільшення кількості випадків COVID-19 та загрозу поширення варіанту коронавірусу Omicron.