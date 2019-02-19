Капитан женской сборной Украины по биатлону досрочно пропустит концовку сезона

Такое решение наша биатлонистка вынуждена была принять на основании результатов комплексного медицинского обследования, проведенного в Киеве на прошлой неделе. Диагноз, поставленный врачами неутешительный: острая стадия миокардита - воспаление сердечной мышцы.

Проблемы со здоровьем у Пидгрушной возникли как результат перенесенного заболевания в январе этого года.

Диагностировать заболевания в условиях выступлений на этапах Кубка мира было невозможно. После того, как Пидгрушная провела три гонки после болезни в условиях ухудшилось самочувствие, было принято решение отправить спортсменку на дополнительное обследование для выяснения причин недомогания.

В результате УЗИ, а после и МРТ подтвердили диагноз, исключающему продолжение выступлений в текущем сезоне.

Заметим, что на данный момент Пидгрушная идет второй из украинок в общем зачете Кубка мира, занимая тридцать шестой место тотала.