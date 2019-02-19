Капітан жіночої збірної України з біатлону достроково пропустить кінцівку сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна змушена достроково завершити виступи в сезоні 2018/19, інформує УНН з посиланням на сайт "Українського біатлону".
Таке рішення наша біатлоністка змушена була прийняти на підставі результатів комплексного медичного обстеження, проведеного в Києві минулого тижня. Діагноз, поставлений лікарями невтішний: гостра стадія міокардиту - запалення серцевого м'яза.
Проблеми зі здоров'ям у Підгрушної виникли, як результат перенесеного захворювання в січні цього року.
Діагностувати захворювання в умовах виступів на етапах Кубка світу було неможливо. Після того, як Підгрушна провела три гонки після хвороби в умовах погіршилося самопочуття, було прийнято рішення відправити спортсменку на додаткове обстеження для з'ясування причин нездужання.
В результаті УЗД, а після і МРТ підтвердили діагноз, що виключає продовження виступів в поточному сезоні.
Зауважимо, що на даний момент Підгрушна йде другою з українок в загальному заліку Кубка світу, займаючи 36-у сходинку тоталу.