Капитан сборной Украины по футболу призвал украинцев к объединению
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Вингер лондонского "Вест Хэма" и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался относительно ситуации в Украине. Об этом он написал пост в Instagram, передает УНН.
Детали
Опытный футболист призвал украинцев к объединению.
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"Призываю каждого украинца объединиться, показать свою преданность стране, поддержать нашу армию. Наша сила-свобода, право выбора, уважение и человеческие ценности. Наш выбор - европейская Украина. Мы - сильная нация, мы на своей земле, и правда за нами", - заявил Ярмоленко.
Справка
Ярмоленко провел за сборную Украины 106 поединков и забил 44 гола.
Напомним
В Украине начал действовать чрезвычайное положение.