Капитан сборной Украины по футболу призвал украинцев к объединению

Детали

Опытный футболист призвал украинцев к объединению.

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"Призываю каждого украинца объединиться, показать свою преданность стране, поддержать нашу армию. Наша сила-свобода, право выбора, уважение и человеческие ценности. Наш выбор - европейская Украина. Мы - сильная нация, мы на своей земле, и правда за нами", - заявил Ярмоленко.

Справка

Ярмоленко провел за сборную Украины 106 поединков и забил 44 гола.

Напомним

В Украине начал действовать чрезвычайное положение.