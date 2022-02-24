Капітан збірної України з футболу закликав українців до об'єднання
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Вінгер лондонського "Вест Хема" та капітан збірної України Андрій Ярмоленко висловився стосовно ситуації в Україні. Про це він написав пост в Instagram, передає УНН.
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Досвідчений футболіст закликав українців до об'єднання.
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"Закликаю кожного українця об’єднатись, показати свою відданість країні, підтримати нашу армію. Наша сила – свобода, право вибору, повага та людські цінності. Наш вибір – європейська Україна. Ми – сильна нація, ми на своїй землі, і правда за нами", – заявив Ярмоленко.
Довідка
Ярмоленко провів за збірну України 106 поєдинків і забив 44 голи.
Нагадаємо
В Україні почав діяти надзвичайний стан.