Капитан сборной Украины по биатлону пропустит концовку сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. 31-летняя олимпийская чемпионка Сочи по биатлону Елена Пидгрушная заявила, что досрочно завершила сезон 2017-18 годов, однако еще не собирается завершать профессиональную карьеру, передает УНН со ссылкой на UA:Биатлон.
“Те этапы Кубка мира, которые будут в этом сезоне, я пропускаю. Но хочу еще побегать. Сейчас ищу тренера. Будет тренер — будет Пидгрушная”, — рассказала биатлонистка.
Отметим, что на данный момент 31-летняя спортсменка из 96 набранными зачетными баллами занимает 42 место в рейтинге Кубка мира.
Примечательно, что заключительная часть Кубка мира стартует с 8 марта в Контиолахти, потом 15-18 марта продолжится в Холменколлене, а завершится 22-25 марта этапом в Тюмени.