Капітан збірної України з біатлону пропустить кінцівку сезону

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КИЇВ. 3 березня. УНН. 31-річна олімпійська чемпіонка Сочі з біатлону Олена Підгрушна заявила, що достроково завершила сезон 2017-18 років, однак ще не збирається завершати професійну кар'єру, передає УНН з посиланням на UA:Біатлон.

“Ті етапи Кубку світу, які будуть в цьому сезоні, я пропускаю. Але хочу ще побігати. Зараз шукаю тренера. Буде тренер — буде Підгрушна”, — розповіла біатлоністка.

Зазначимо, що на даний момент 31-річна спортсменка з 96 набраними заліковими балами посідає 42 місце в рейтингу Кубку світу.

Примітно, що заключна частина Кубку світу стартуватиме з 8-го березня в Контіолахті, потім 15-18 березня продовжиться в Холменколлені, а завершиться 22-25 березня етапом в Тюмені.

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