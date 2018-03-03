Капітан збірної України з біатлону пропустить кінцівку сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. 31-річна олімпійська чемпіонка Сочі з біатлону Олена Підгрушна заявила, що достроково завершила сезон 2017-18 років, однак ще не збирається завершати професійну кар'єру, передає УНН з посиланням на UA:Біатлон.
“Ті етапи Кубку світу, які будуть в цьому сезоні, я пропускаю. Але хочу ще побігати. Зараз шукаю тренера. Буде тренер — буде Підгрушна”, — розповіла біатлоністка.
Зазначимо, що на даний момент 31-річна спортсменка з 96 набраними заліковими балами посідає 42 місце в рейтингу Кубку світу.
Примітно, що заключна частина Кубку світу стартуватиме з 8-го березня в Контіолахті, потім 15-18 березня продовжиться в Холменколлені, а завершиться 22-25 березня етапом в Тюмені.