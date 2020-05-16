Капитан сборной Украины по баскетболу покинул состав японского клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Срок действия контракта японского "НеоФиникса" с капитаном национальной сборной Украины по баскетболу Вячеславом Кравцовым на сезон 2019/20 закончился. Об этом сообщается на официальном сайте клуба, передает УНН.
Кравцов присоединился к “НеоФиниксу” в ноябре и принял участие в 12 матчах, в которых набирал 13,8 очка и 7,5 подбора (РЕ 16,0), проводя на площадке 32,6 минуты.
Стоит отметить, что чемпионат Японии был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Добавим также, “НеоФиникс” занимал последнее шестое место в центральной конференции с 5 победами и 36 поражениями.