Капитан сборной Украины по баскетболу покинул состав японского клуба

Кравцов присоединился к “НеоФиниксу” в ноябре и принял участие в 12 матчах, в которых набирал 13,8 очка и 7,5 подбора (РЕ 16,0), проводя на площадке 32,6 минуты.

Стоит отметить, что чемпионат Японии был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

Добавим также, “НеоФиникс” занимал последнее шестое место в центральной конференции с 5 победами и 36 поражениями.