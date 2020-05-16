Капітан збірної України з баскетболу покинув стан японського клубу

Кравцов приєднався до “НеоФінікса” в листопаді і взяв участь у 12 матчах, в яких набирав 13,8 очка та 7,5 підбирання (РЕ 16,0), проводячи на майданчику 32,6 хвилини.

Варто відзначити, що чемпіонат Японії було достроково завершено через пандемію коронавірусу.

Додамо також, “НеоФінікс” посідав останнє 6-е місце в центральній конференції з 5 перемогами та 36 поразками.