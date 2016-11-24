Капитан сборной Украины по баскетболу: можем выиграть чемпионат Европы

"Максимальный потенциал - мы можем выиграть чемпионат Европы. Я никогда не выходил на площадку без четкого осознания, что нужно обязательно победить. Для начала хотелось бы, чтобы все приехали. Думаю, проблем не будет", - заявил украинский центровой.

Кроме того баскетболист назвал сборную Литвы тяжелым оппонентом предстоящего первенства Старого Света.

"Против кого будет труднее всего? Это - Литва. Команда провела смену поколений и нашла свою лучшую игру. Трудно будет с Италией, которая по составу почти самая сильная. С Германией можно бороться на равных. С Израилем будет трудновато, поскольку играем у них дома. Грузия нам хорошо известна - миллиард раз играли с ними за последние годы. Будет тяжелый поединок, но должны побеждать", - отметил капитан сборной Украины.

Напомним, что по итогам жеребьевки украинская сборная попала на Евробаскет в группу B, где сыграет против Израиля, Литвы, Грузии, Италии и Германии.

Как сообщал УНН, главный тренер сборной Украины Евгений Мурзин прокомментировал жеребьевку финального турнира Евробаскета-2017.