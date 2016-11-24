Капітан збірної України з баскетболу: можемо виграти чемпіонат Європи

"Максимальний потенціал – ми можемо виграти чемпіонат Європи. Я ніколи не виходив на майданчик без чіткого усвідомлення, що потрібно обов’язково перемогти. Для початку хотілося б, щоб усі приїхали. Думаю, проблем не буде", - заявив український центровий.

Окрім того баскетболіст назвав збірну Литви найважчим опонентом майбутньої першості Старого Світу.

"Проти кого буде найважче? Це – Литва. Команда провела зміну поколінь та відшукала свою кращу гру. Важко буде з Італією, яка за складом чи не найсильніша. З Німеччиною можна боротися на рівних. З Ізраїлем буде важкувато, оскільки граємо в них вдома. Грузія нам добре відома – мільярд разів грали з ними за останні роки. Буде важкий поєдинок, але маємо перемагати", - зазначив капітан збірної України.

Нагадаємо, що підсумками жеребкування українська збірна потрапила на Євробаскет в групу B, де гратиме проти Ізраїля, Литви, Грузії, Італії та Німеччини.

Як повідомляв УНН, головний тренер збірної України Євген Мурзін прокоментував жеребкування фінального турніру Євробаскета-2017.