Капітан збірної України з баскетболу: можемо виграти чемпіонат Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Капітан чоловічої національної збірної України Кирило Фесенко прокоментував жеребкування фінального турніру Євробаскета-2017. Про це повідомляє ФБУ, передає УНН.
"Максимальний потенціал – ми можемо виграти чемпіонат Європи. Я ніколи не виходив на майданчик без чіткого усвідомлення, що потрібно обов’язково перемогти. Для початку хотілося б, щоб усі приїхали. Думаю, проблем не буде", - заявив український центровий.
Окрім того баскетболіст назвав збірну Литви найважчим опонентом майбутньої першості Старого Світу.
"Проти кого буде найважче? Це – Литва. Команда провела зміну поколінь та відшукала свою кращу гру. Важко буде з Італією, яка за складом чи не найсильніша. З Німеччиною можна боротися на рівних. З Ізраїлем буде важкувато, оскільки граємо в них вдома. Грузія нам добре відома – мільярд разів грали з ними за останні роки. Буде важкий поєдинок, але маємо перемагати", - зазначив капітан збірної України.
Нагадаємо, що підсумками жеребкування українська збірна потрапила на Євробаскет в групу B, де гратиме проти Ізраїля, Литви, Грузії, Італії та Німеччини.
Як повідомляв УНН, головний тренер збірної України Євген Мурзін прокоментував жеребкування фінального турніру Євробаскета-2017.